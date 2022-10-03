Названа лидирующая на выборах в Болгарии партия

Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на парламентских выборах

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в стране, такие данные называет РИА Новости со ссылкой на данные болгарской Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки 24,29 процента протоколов коалиция партий ГЕРБ и «Союз демократических сил» набрала 25,36 процента голосов, на втором месте партия ушедшего в отставку в конце июня вместе с кабинетом министров экс-премьера Кирила Петкова «Продолжаем перемены» с результатом 21,61 процента.

В августе президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и назначил досрочные парламентские выборы. Он назначил проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года.

В июне парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Его выдвинула фракция оппозиционной партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов.