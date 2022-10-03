Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа лидирующая на выборах в Болгарии партия

Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на парламентских выборах
Бойко Борисов

Бойко Борисов. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в стране, такие данные называет РИА Новости со ссылкой на данные болгарской Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки 24,29 процента протоколов коалиция партий ГЕРБ и «Союз демократических сил» набрала 25,36 процента голосов, на втором месте партия ушедшего в отставку в конце июня вместе с кабинетом министров экс-премьера Кирила Петкова «Продолжаем перемены» с результатом 21,61 процента.

В августе президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и назначил досрочные парламентские выборы. Он назначил проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года.

В июне парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Его выдвинула фракция оппозиционной партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предупредил об изменении природы конфликта на Украине
Задержан грозивший «устроить резню» в университете РосНОУ первокурсник
Синоптики спрогнозировали приход золотой осени в Москву
В ЛНР назвали условие для установления мира в новых российских регионах
Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
Названа лидирующая на выборах в Болгарии партия
Названы три главных признака неизлечимой стадии рака
Названа проигравшая доллару валюта
Однопартиец Трасс предложил вынести ей вотум недоверия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.