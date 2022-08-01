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Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 1 августа, подписал указ о роспуске Народного собрания и назначил досрочные парламентские выборы. О решении главы государства сообщает телеканал БНТ.

«Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года», — уточняется в заявлении пресс-службы главы государства.

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Варвара Кошечкина
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