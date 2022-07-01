Президент Болгарии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией

Президент Болгарии Радев призвал правительство страны пересмотреть отношения с Россией

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны пересмотреть отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас правительство премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова юридически находится в отставке, но все еще продолжает выполнять свои обязанности. В связи с угрозой высылки из Софии 70 дипломатов России господин Радев заявил, что кабинет министров должен собраться и оценить последствия эскалации отношений с Москвой.

«В связи с возникшим напряжением в отношениях с Россией призываю премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», — заявил Румен Радев.

По его словам, решение кабмина должно способствовать сохранению национальной безопасности и продвижению стратегических интересов Болгарии и «тысяч болгарских граждан, живущих в России». «Недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них», — подчеркнул болгарский президент.

Ранее посольство России в Болгарии потребовало от официальной Софии отменить решение о высылке 70 российских дипломатов. Диппредставительство также предупредило о чрезвычайно тяжелых последствиях для отношений между странами в том случае, если Болгария не пойдет на уступки.

28 июня Болгария сообщила, что страну должны будут покинуть 70 работников российской дипмиссии. Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.