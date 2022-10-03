В Британии рассказали о спасении России от катастрофы

The Spectator: Россия избежит экономической катастрофы благодаря изоляции от США и ЕС

Экономист Филип Пилкингтон заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стать невозвратными моментами для экономик стран Запада. Об этом он написал в статье для британского журнала The Spectator.

Автор заявил, что после инцидентов на газовых магистралях Евросоюз приблизился к «экономической бездне». Однако Россия в этой ситуации найдет спасение от экономической катастрофы и избежит ее благодаря изоляции от США и ЕС.

«Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придется отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен. Нынешние события можно сравнить с Великой депрессией 1929 года», — отмечается в материале.

Пилкингтон добавил, что «и без того слабая» экономика США рухнет вслед за европейской. При этом Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Аргентина вместе с Ираном, Турцией, Египтом, Индонезией и Саудовской Аравией максимально отделяются от Запада.

«С началом спецоперации на Украине страны БРИКС все больше укрепляют торговые и финансовые связи друг с другом и с потенциальным кандидатами на вступление в организацию. Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся — а похоже, что так оно и есть, — они смогут избежать падения», — заключил экономист.

