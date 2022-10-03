Появились подробности о погибшем мобилизованном в российском регионе

Один из трех погибших мобилизованных в Елани был жителем Челябинской области

Один из трех погибших из числа мобилизованных в Еланском гарнизоне Свердловской области был жителем Челябинской области. Такие подробности рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко, пишет Ura.ru.

«Он действительно из Челябинской области. Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка», — объяснили в аппарате.

О происшествии стало известно 3 октября. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой.

Позднее уполномоченный по правам человека по Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила, что в Новосибирском высшем военном командном училище умер один из призванных в рамках частичной мобилизации.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.