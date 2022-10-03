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Девушка полгода была влюблена в несуществующего мужчину

Девушка из Австралии обнаружила, что полгода была влюблена в несуществующего мужчину

Фото: Christina / Unsplash

22-летняя Кристина Абадир из Сиднея, Австралия, обнаружила, что полгода была влюблена в несуществующего мужчину. Об этом сообщает 7News.

Девушка познакомилась с мужчиной, которого звали Джей, в социальной сети TikTok. «Он всегда присоединялся к моим видео в прямом эфире, поэтому я сделала его модератором — такие подписчики помогают блокировать негативные комментарии», — вспоминает Абадир. Позже у них завязался роман. Поскольку мужчина жил в Новой Зеландии, они никогда не встречались лично.

Джей пытался контролировать все действия девушки: запрещал ей общаться с другими мужчинами, носить определенную одежду и публиковать в интернете то, что ему не нравится. Когда она хотела пообщаться с ним по видеосвязи, он всегда находил отговорки, чтобы этого не делать. «Через некоторое время я стала считать это нормальным, — говорит девушка. — Думала, может, ему просто больше нравится переписываться».

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Обман раскрылся лишь после того, как Абадир отправилась в Новую Зеландию. Она и Джей договорились встретиться в ночном клубе, но когда девушка приехала, его там не оказалось. Он объяснил, что уехал в другой клуб, но Абадир уже не поверила.

Она заподозрила, что никакого Джея не существует, и вскоре отыскала мошенницу, которая выдавала себя за него. Они помирились и теперь дружат. Поездка в Новую Зеландию тоже не была напрасной: вместо Джея Абадир встретила другого мужчину, на этот раз невыдуманного. Теперь они регулярно общаются по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что жительница США Сьюзан Риццо познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который притворился американским солдатом и выманил у нее 25 тысяч долларов. Мужчине удалось завоевать доверие женщины рассказами о сослуживцах, которых он лишился в различных военных операциях.

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Алиса Удовик
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