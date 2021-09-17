Мужчина очаровал женщину, назвал ее «цветком сакуры» и лишил миллионов рублей

Жительница Флориды, США, Сьюзан Риццо (Susan Rizzo), познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который притворился американским солдатом и выманил у нее 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Риццо начала общаться с мужчиной, который называл себя Николасом Эдвардсом (Nicholas Edwards), в июне. По его словам, он служил в американской армии и находился в Афганистане. Они постоянно переписывались и разговаривали по телефону. Риццо очень переживала за якобы служившего в горячей точке Эдвардса и регулярно делилась с ним своими страхами и опасениями. Мужчине удалось завоевать доверие женщины рассказами о сослуживцах, которых он лишился в различных военных операциях.

Очарованная мошенником Эдвардсом американка, которую он называл «цветком сакуры», решила, что у нее формируется с ним настоящая глубокая связь, поэтому, когда он обратился к ней за помощью, она легко согласилась.

По словам «военного», когда ситуация в Афганистане обострилась, он смог добраться до Ближнего Востока. Однако денег на дорогу до Флориды у него не было, поэтому он попросил Риццо занять ему 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). После того, как американка перевела ему необходимую сумму, Эдвардсон попросил у нее еще три тысячи долларов (217,3 тысячи рублей). В этот момент Риццо осознала, что стала жертвой мошенника, который выдавал себя за солдата американской армии.

Женщина надеется вернуть деньги. Она захотела поделиться своей историей, чтобы обратить внимание на проблему мошенничества и призвать людей быть более бдительными.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка из Великобритании была обманута мошенником, который притворился американским летчиком и вынудил ее продать автомобиль, телевизор и бабушкино кольцо. Он обманом заставил женщину оплатить подарочные карты iTunes и Amazon, которые якобы нужны были ему для доступа в интернет на военной базе в Афганистане.