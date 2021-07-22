Мошенник три дня прикидывался лежащим в коме и сдался из-за аромата говядины

Задержанный полицейскими по подозрению в мошенничестве мужчина в китайском городе Сяогань, провинция Хубэй, три дня прикидывался лежащим в коме и сдался из-за аромата карри с говядиной, которое ели полицейские. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Житель Китая сделал вид, что лежит в коме, в надежде избежать ареста. Полицейские попытались разбудить его, но не смогли. В конце концов, они поверили, что мужчина болен, и направили его в медицинское учреждение.

Врачи испробовали различные методы, чтобы «разбудить» пациента. Они три дня надавливали на болевые точки, устанавливали катетер, проводили электрокардиограмму, но подозреваемый продолжал изображать, что находится в коме.

На четвертый день он «очнулся», так как больше не мог сопротивляться аромату карри с говядиной. Блюдо ел полицейский, который находился в одном помещении с ним.

«Когда я открыл ланчбокс, сильный аромат блюда распространился по помещению. Тога он начал двигать головой и медленно проснулся», — рассказал полицейский.

Подозреваемый признал, что еда стала причиной, по которой он решил отказаться от своей уловки. «Я находился без сознания три дня и поскольку не ел три дня, я голоден», — сказал он.

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