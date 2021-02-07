Мошенник притворился летчиком и вынудил женщину продать авто, телевизор и кольцо

Мать-одиночка из Великобритании была обманута мошенником, который притворился американским летчиком и вынудил ее продать автомобиль, телевизор и бабушкино кольцо. Об этом пишет Daily Star.

35-летняя Джули Прайс 12 месяцев общалась с незнакомцем по WhatsApp. В своем профиле он использовал фотографии реального военнослужащего Джонатана Рамоса и также называл себя Джонатаном. Он обманом заставил женщину оплатить подарочные карты iTunes и Amazone, которые якобы нужны были ему для доступа в интернет на военной базе в Афганистане.

В общей сложности Прайс отправила мошеннику 5000 фунтов (514 тысяч рублей), тысяча из которых была переслана на билет до Британии, где пара должна была встретиться. Для того, чтобы достать эту сумму, женщина была вынуждена продать свои украшения и машину.

Когда британка стала догадываться об обмане и дозвонилась до своего бойфренда, то, услышав его голос, поняла, что на другом конце провода американец африканского происхождения. Оказалось, что мошенник украл фотографии из аккаунта Рамоса, который насчитывает 104 тысячи подписчиков.

Ранее сообщалось, что уроженец Перу обманул россиянку на полмиллиона рублей. Он притворился богатым американцем и предложил ей пожениться, попросив отправить деньги для оплаты услуг риэлторов, которых якобы нанимал для покупки квартиры в Москве-Сити. Против мужчины возбудили уголовное дело.