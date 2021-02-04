Одинокий мужчина попробовал онлайн-знакомства и лишился миллионов

Одинокий 26-летний британец Эндрю Марвен (Andrew Marven) решил попробовать онлайн-знакомства и лишился 38 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Его историю публикует издание Metro.

Марвен рассказал, что около двух лет назад умерла его мать. Мужчина очень тяжело переживал утрату. Желая помочь ему справиться с потерей, родственники посоветовали британцу зарегистрироваться на сайте знакомств и начать встречаться с новыми людьми.

Однако вместо того, чтобы найти любовь, он стал жертвой мошенников, отмечает издание. В общей сложности Марвен начинал онлайн-романы с владелицами трех разных аккаунтов, которые притворялись одинокими девушками из США и обманным путем завладевали деньгами британца.

Своей первой фейковой возлюбленной он перевел 18 тысяч фунтов. Его собеседница утверждала, что ей нужны деньги на возвращение в США. Вторая просила Марвена давать ей в долг по 200 фунтов в месяц на еду. В общей сложности британец перевел ей 900 фунтов. Третья сообщила, что у ее адвоката есть драгоценный камень, который необходимо продать. Мужчина оплачивал все расходы, связанные со сделкой, и в итоге даже взял кредит.

Британец сообщил, что до начала онлайн-знакомств у него на счету было 40 тысяч фунтов. Оставшись без накоплений и с невыплаченным кредитом, он констатировал, что его жизнь перевернулась с ног на голову. «Мне так грустно и стыдно из-за того, что случилось. Я думаю, я был немного в отчаянии, потому что раньше у меня никогда не было отношений. Они завоевали мое доверие. И конечно, они говорили, что любят меня», — поделился Марвен.