Присматривающий за двухмесячным ребенком мужчина дал ему кокаин

The Sun: в Великобритании мужчина заставил младенца проглотить кокаин

В Великобритании 30-летний Гоу Уилер дал наркотики двухмесячному мальчику, за которым он присматривал. Об этом сообщает издание The Sun.

Мать ребенка заметила, что он плохо себя чувствует, и обратилась к врачу. Анализы подтвердили наличие кокаина в организме младенца.

Мужчину арестовали и допросили. На судебном заседании Уилер признал, что «безрассудно заставил мальчика проглотить кокаин с угрозой для его жизни». Вынесение приговора было отложено на время подготовки отчетов социальных работников и оценки приказа об ограничении свободы.

Ранее сообщалось, что 23-летнего жителя Малайзии арестовали после того, как видео, на котором он дает ребенку электронную сигарету, попало в сеть.