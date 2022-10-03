Студия Кодзимы выпустит продолжение Death Stranding

Инсайдер: Хидео Кодзима начал работу над игрой Death Stranding 2

Студия Кодзимы выпустит вторую часть Death Stranding. Об этом на Reddit сообщил инсайдер Dusk Golem.

Специалист рассказал, что Kojima Productions начала работу над продолжением Death Stranding. Вторая часть игры выйдет в качестве эксклюзива для PlayStation. Тайтл получил кодовое название Ocean. Сроки выхода DS2 не раскрываются.

По словам источника, Sony и Kojima Productions заключили контракт на производство игры еще до выхода первой части Death Stranding и сиквел «всегда был запланирован». Причем студия Хидео Кодзимы выпустит игру исключительно на платформе PS: «Любые разговоры о DS2 с кем-либо, кроме Sony, — это чушь собачья».

Dusk Golem отметил, что в настоящий момент стороны обсуждают, продолжать ли свои отношения после релиза Death Stranding 2. Таким образом, сиквел DS может оказатьс последней игрой, выпущенной студией Кодзимы эксклюзивно для PlayStation. Инсайдер подчеркнул, что не собирается сообщать другие детали об игре, однако правдивость его слов для «знающих людей» может подтверждать раскрытие кодового названия тайтла — Ocean.

Death Stranding — видеоигра в жанре action с открытым миром, выпущенная для PlayStation 4 в 2019 году. На ПК игра вышла в июле 2020 года.

В апреле Кодзима опроверг слухи о том, что Sony приобрела студию Kojima Productions. «Звучит заманчиво, но Kojima Productions была и останется независимой продюсерской студией», — заявил геймдизайнер.