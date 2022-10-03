В Евросоюзе допустили смягчение антироссийских санкций для одной профессии
Европейский союз предложил сделать исключение из санкций против России для представителей одной профессии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
В частности, Евросоюз призвал сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов-специалистов, чтобы те смогли проводить суда с энергоносителями через проливы Дании. Их используют для транспортировки сырой нефти и топлива из России.
«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — уточняется в материале Bloomberg.
По данным агентства, страны Евросоюза сейчас рассматривают это предложение.
Ранее сообщалось, что Новая Зеландия захотела расширить санкции против России. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн рассказала, что правительство «постоянно пересматривает санкции, которые вводит в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что особенно обращает внимание в настоящее время».