В Евросоюзе допустили смягчение антироссийских санкций для одной профессии

Bloomberg: Евросоюз призвал сделать исключение из санкций против России для лоцманов

Европейский союз предложил сделать исключение из санкций против России для представителей одной профессии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

В частности, Евросоюз призвал сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов-специалистов, чтобы те смогли проводить суда с энергоносителями через проливы Дании. Их используют для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — уточняется в материале Bloomberg.

По данным агентства, страны Евросоюза сейчас рассматривают это предложение.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия захотела расширить санкции против России. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн рассказала, что правительство «постоянно пересматривает санкции, которые вводит в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что особенно обращает внимание в настоящее время».