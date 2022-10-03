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В Евросоюзе допустили смягчение антироссийских санкций для одной профессии

Bloomberg: Евросоюз призвал сделать исключение из санкций против России для лоцманов
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Европейский союз предложил сделать исключение из санкций против России для представителей одной профессии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

В частности, Евросоюз призвал сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов-специалистов, чтобы те смогли проводить суда с энергоносителями через проливы Дании. Их используют для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — уточняется в материале Bloomberg.

По данным агентства, страны Евросоюза сейчас рассматривают это предложение.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия захотела расширить санкции против России. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн рассказала, что правительство «постоянно пересматривает санкции, которые вводит в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что особенно обращает внимание в настоящее время».

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Марина Совина
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