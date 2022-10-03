Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Новая Зеландия захотела расширить санкции против России

Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн рассказала о планах расширить санкции против России
Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн. Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в эфире радио RNZ рассказала, что правительство хочет расширить санкции против России.

«В каждом из разговоров с представителями правительства Украины я ясно вижу, насколько важны для них санкции. Они видят в этом способ продолжать оказывать давление на Россию. Поэтому мы постоянно пересматриваем санкции, которые мы вводим в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что мы особенно обращаем внимание в настоящее время», — заявила она.

По ее словам, власти страны обращают внимание на то, что экспортируется и импортируется, внимательно изучая возможности введения новых антироссийских ограничений.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Европейский союз (ЕС) продолжит усиливать санкции против России. Также он сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о ситуации в Кременной после отхода из Красного Лимана
В Германии сочли взятие под контроль Лимана «еще не переломным моментом» для ВСУ
На Украине заявили о взятии украинскими военными поселка в Херсонской области
Раскрыто количество беспилотных автомобилей Apple
В США допустили распад НАТО из-за стремления к войне с Россией
Новая Зеландия захотела расширить санкции против России
Украина закрыла выезд в Запорожскую область
Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии
Легионер клуба РПЛ рассказал о жизни в России
Оценена возможность ЕАЭС работать в условиях санкций Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.