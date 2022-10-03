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Сообщение об ударе по мобилизованным россиянам в ЛНР оказалось недостоверным

Сообщение об атаке на мобилизованных россиян в ЛНР оказалось недостоверным

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сообщение об ударе по мобилизованным россиянам в Луганской народной республике (ЛНР) оказалось недостоверным.

26 сентября украинец Роман Доник размести в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост, в котором утверждалось, что в Луганской народной республике был разбомблен эшелон с мобилизованными россиянами. Пост сопровождается изображением горящего поезда. Источник информации не называется.

На самом деле горящий поезд был заснят в 2010 году. Тогда в польском Белостоке столкнулись два состава. В комментариях к посту пользователи соцсети задали автору вопрос о достоверности фото, но не получили никакой реакции. Также сомнения в достоверности информации вызывает то, что не указан источник сведений.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Призванные граждане должны сначала отправиться на сборный пункт и пройти боевую подготовку. Маловероятно, что этот процесс мог быть выполнен за 5 дней. Так, в Народной милиции ДНР сообщили о прибытии первых мобилизованных россиян только 30 сентября.

Новость не вызвала интереса у российских СМИ. О ней написали некоторые украинские издания. Одна из новостей, например, была проиллюстрирована фотографией сгоревшей в апреле прошлого года в Малоярославце электрички.

В соцсетях новость также не получила широкого распространения. Во «ВКонтакте» удалось найти три поста с этой информацией. К ним написан лишь один комментарий, в котором пользователь критикует автора поста за недостоверную информацию.

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