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В Финляндии оценили последствия ограничений на въезд россиян в страну

«Известия»: ограничения на въезд россиян негативно отразятся на экономике Финляндии

Фото: Lehtikuva / Reuters

Ограничения на въезд россиян в Финляндию окажут негативное влияние на экономику страны. Об этом сообщил советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен, передают «Известия».

По словам эксперта, сокращение туристического потока из России отразится в первую очередь на экономической активности в приграничных регионах республики. При этом он подчеркнул, что проведенные в стране опросы показали, что большинство финнов готовы к дальнейшему ужесточению экономических санкций против России, несмотря на рост стоимости жизни и экономические потери.

Старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола оценил последствия введенных ограничительных мер менее негативно. Специалист считает, что «экономический эффект от решения будет ограниченным для финской экономики как в целом, так и на региональном уровне».

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«Хотя объявление о частичной мобилизации в России на прошлой неделе вызвало пик числа прибывающих из России, особенно в Восточную Финляндию, в целом количество приезжих из России в предыдущие годы уже упало до очень низкого уровня, в основном из-за пандемии», — добавил он.

По данным Статистического управления Финляндии, доля российских отдыхающих, остававшихся в отелях и апартаментах республики, в 2021 году составляла всего 0,1-0,3 процента, отметил Симола.

В сентябре в посольстве Финляндии в Москве пригрозили отечественным отдыхающим аннуляцией туристических виз при отсутствии предпосылок для въезда в страну. При этом указано, что аннуляция виз не грозит россиянам, имеющим шенген, который выдала другая европейская страна.

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Валентина Процкова
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