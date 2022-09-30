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Финляндия пригрозила россиянам аннуляцией туристических виз

Финляндия заявила о праве аннулировать визы россиян при отсутствии предпосылок въезда
СюжетВизы в Европу:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В посольстве Финляндии в Москве напомнили о праве аннуляции на границе туристических виз российским гражданам при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Об этом пишет ТАСС.

«Финляндия вправе отменить на границе выданную ей визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде», — заявили в финском диппредставительстве.

При этом отмечалось, что аннуляция туристических виз не грозит россиянам, имеющим шенген, который выдала другая европейская страна. «Финляндия не будет отменять такие визы по собственной инициативе, то есть без отдельной просьбы со стороны другого государства-участника Шенгенского соглашения», — уточнили в посольстве.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией. По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, российский туризм наносит ущерб международным отношениям страны.

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Дарья Рыбак
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