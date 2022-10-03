В Германии россиян сняли с рейса и оправдали случай словами «для русских запрет»

Финская авиакомпания FinnAir отказалась везти пятерых россиян из-за нового закона

Финская авиакомпания FinnAir отказалась везти пятерых пассажиров с российскими паспортами из Германии в Финляндию, ссылаясь на «новый закон». Об этом пишет «Фонтанка».

По словам одного из пассажиров, в воскресенье, 2 октября, он с двумя друзьями собирался вылететь из немецкого аэропорта Дюссельдорфа в Хельсинки. Сотрудники авиагавани отказали мужчинам в перелете на стадии регистрации и сдачи багажа — с рейса сняли также еще одну гражданку России, которая летела транзитом через столицу Финляндии в Тюмень. Мотивы решения были оправданы тем, что, согласно новому закону, россиян не сажают на рейсы.

«Так как представителя "Финэйр" в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: "Мы понимаем, но для русских запрет"», — рассказал о случае в аэропорту россиянин.

Авиакомпания пообещала россиянам вернуть деньги за авиабилеты. Путешественникам пришлось лететь через Турцию.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией. Ограничение на въезд распространяется на туристов и на транзитных путешественников. В Финляндию по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например с целью учебы, работы или посещения родственников.