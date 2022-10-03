Финские банкоматы перестали принимать карты UnionPay из-за россиян

Представитель Nokas CMS: банкоматы в Финляндии перестали принимать карты UnionPay

В Финляндии 3 октября перестала принимать карты UnionPay сеть банкоматов Nosto — единственная в стране, работавшая с китайской платежной системой, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо. Решение он объяснил повышенным спросом на наличные со стороны россиян.

В Финляндии работают всего две сети банкоматов — Otto и Nosto. С Nosto китайская UnionPay начала сотрудничать с июня 2020 года. Однако Nokas CMS «достигла соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay», что с 3 октября банкоматы Nosto прекратят обслуживание карт китайской ПС.

«В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считаные часы. Мы просто не успевали пополнять их наличностью. В худшем случае суммы снятых наличных были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие покупки в Финляндии», — рассказал Лепо.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. В сентябре также стало известно, что банки сразу нескольких стран отказались от обслуживания карт российской ПС «Мир» из-за угрозы вторичных санкций со стороны США — так поступили кредитные организации в Турции, Армении, Казахстане и Вьетнаме.