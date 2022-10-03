Жених попытался спеть на свадьбе и случайно вывихнул локоть

The Sun: жених решил исполнить серенаду для невесты и вывихнул локоть

На свадьбе в австралийском городе Сидней жених попытался исполнить серенаду для невесты и вывихнул локоть. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание The Sun.

Жених Адам Куинн, решил с друзьями спеть для своей невесты Хелен. Через несколько секунд после начала выступления он случайно поскользнулся на танцполе, упал и получил вывих.

Мужчину увезли с места проведения свадьбы парамедики. Невеста в свадебном платье поехала с ним. Остаток вечера она провела в местном отделении экстренной помощи вместе с лежащим на больничной койке возлюбленным, которому вкололи морфий.

Женщина опубликовала в соцсети снимок, на котором виден ее муж с перевязанной рукой, подключенный к медицинским аппаратам. «В болезни и в здравии», — говорилось в подписи к фото.

Он вышел белый как привидение и сказал, что, похоже, сломал руку. Оказалось, что вывихнул локоть. Мы буквально выскользнули со свадьбы через заднюю дверь. Это очень неловкий момент, и меня немного трясет, когда я смотрю на фото и видео Хелен невеста

На видео, записанном в больнице, Адам говорит: «Я пел классическую любовную песню и думал, что это очень романтично».

До свадьбы молодожены встречались шесть лет. У них есть полуторагодовалый сын.

Ранее сообщалось, что жительница Англии получила четыре перелома ноги во время своего девичника. Девушки выпили всего по паре бокалов вина, когда будущая невеста неудачно споткнулась и сломала ногу в четырех местах.