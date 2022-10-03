В Чечне проведут Дни Эрмитажа

С 3 по 9 октября в Грозном впервые пройдут Дни Эрмитажа

В Чеченской республике с 3 по 9 октября будут проходить Дни Эрмитажа. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры, мероприятие впервые решили провести в Грозном.

Организаторы подготовили для жителей и гостей республики насыщенную программу, включающую просветительские лекции, виртуальные экскурсии, кинотеатр «Эрмитаж VR» и телемост с сотрудниками музея. Центральным событием программы станет открытие выставки «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского», а также инклюзивной выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного».

Рассказывая о предстоящем мероприятии, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский отметил, что ему очень приятно, что жители Чечни получат возможность прикоснуться к мировому наследию. «Мы высокого ценим наши традиционные связи, поэтому привозим замечательные фарфоровые скульптуры и выставку, обращенную к людям с особыми потребностями по зрению, чтобы на несколько дней все жители и гости Грозного смогли почувствовать себя в Эрмитаже», — добавил он.

Отмечается, что культурное событие организовано при поддержке Минкульта Чеченской Республики и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Инициатором и генеральным спонсором проекта является председатель совета директоров технопарка «Айра» Юрий Берестов.

Министр культуры Чеченской Республики и главный попечитель Музея Чеченской Республики Айшат Кадырова, в свою очередь, призналась, что проводить мероприятие для ведомства одновременно и радостно и волнительно. «Эрмитаж задает самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем всё возможное для развития дружбы и сотрудничества Государственного Эрмитажа, Музея Чеченской Республики и Министерства культуры Чеченской Республики», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что традиционные Дни Эрмитажа стартовали во Владивостоке 27 сентября. Рассказывая о выставке, директор галереи Алена Даценко отметила, что одна из первых выставок фестивальной недели посвящена котам, которые живут и охраняют Санкт-Петербургский музей с 1745 года.