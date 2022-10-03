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Россиянина осудили на 12 лет за убийство девочки в 1994 году

В Сыктывкаре суд приговорил к 12 годам мужчину, выданного Польшей, за убийство девочки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сыктывкарский городской суд Республики Коми приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина Семена Гуцана за убийство 15-летней школьницы, совершенное в 1994 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые признали мужчину виновным в совершении преступления и не заслуживающем снисхождения.

Из материалов дела следует, что в августе 1994 года Гуцан и его сообщник, который в настоящее время скончался, в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Сыктывкаре ударили девочку бутылкой по голове, оглушив, связали ее, а затем задушили. После убийства мужчины вынесли из квартиры имущество на общую сумму 910 тысяч неденоминированных рублей.

Гуцан был выдан Польшей в 2021 году.

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Любовь Ширижик
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