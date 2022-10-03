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ФСБ задержала в Херсоне агента СБУ

ФСБ России задержала агента Украины из Херсона за шпионаж против ВС РФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего данные о местонахождении и движении российских войск. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанному жителю Херсона 28 лет. В ведомстве заявили, что он был завербован СБУ в 2021 году и с начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине занимался сбором данных «о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам».

В пресс-службе добавили, что полученную информацию мужчина передавал куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эти данные в дальнейшем направлялись в Минобороны Украины «для планирования и нанесения огневого поражения» по подразделениям российских войск.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы страны уничтожили в Днепропетровске более 35 сотрудников СБУ.

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Варвара Кошечкина
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