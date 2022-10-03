Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Признание агента СБУ после задержания ФСБ попало на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Херсонской области агента СБУ
Начало событий в новости ФСБ задержала в Херсоне агента СБУ

ФСБ показала видео с признанием агента Службы безопасности Украины (СБУ), задержанного российскими спецслужбами в Херсонской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина рассказывает об обстоятельствах своей вербовки украинской разведкой. По его словам, у него просили информацию о боевой технике, коллаборантах и местоположении российских военных.

Ранее 3 октября ФСБ сообщила о поимке в Херсоне агента СБУ, передававшего данные о местонахождении и движении российских войск. Задержанный является жителем Херсона 28 лет. Он был завербован СБУ в 2021 году и с начала проведения спецоперации (СВО) России на Украине занимался сбором данных «о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам».

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Определены границы новых регионов России
Плющенко оценил возможность смены спортивного гражданства фигуристами его группы
В Мариуполе произошел взрыв
Россиянам раскрыли способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд
Всемирный банк раскритиковали за расходы на глобальную проблему
В России создали мишень-имитатор американских ракет Harpoon
Сергей Шнуров подал в суд на производителя технической конопли
Госдума приняла законы о принятии Запорожья и Херсонщины в состав России
Госдума приняла конституционные законы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России
В Бельгии произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.