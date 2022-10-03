Признание агента СБУ после задержания ФСБ попало на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Херсонской области агента СБУ

ФСБ показала видео с признанием агента Службы безопасности Украины (СБУ), задержанного российскими спецслужбами в Херсонской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина рассказывает об обстоятельствах своей вербовки украинской разведкой. По его словам, у него просили информацию о боевой технике, коллаборантах и местоположении российских военных.

Ранее 3 октября ФСБ сообщила о поимке в Херсоне агента СБУ, передававшего данные о местонахождении и движении российских войск. Задержанный является жителем Херсона 28 лет. Он был завербован СБУ в 2021 году и с начала проведения спецоперации (СВО) России на Украине занимался сбором данных «о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам».