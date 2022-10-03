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Кремль оценил вклад Кадырова и жителей Чечни в проведение СВО

Песков заявил, что глава Чечни Кадыров вносит большой вклад в проведение спецоперации

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров вносит большой вклад в проведение специальной военной операции (СВО), а жители Чечни действуют героически и эффективно. Такую оценку главе региона дал представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Кадыров «с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [кампании], и продолжает вносить — вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции, и весьма героически и эффективно».

Ранее Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся в зону проведения СВО. Он заявил, что для детей пришло время показать себя в реальном бою.

2 октября глава Чечни рассказал, что новая тактика, которой придерживаются бойцы чеченских подразделений и союзных сил в зоне спецоперации, уже приносит отличные результаты. В результате противник каждый день несет большие потери, указал он.

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Алина Гончарова
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