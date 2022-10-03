Жителям Калининграда предложили посадить свой цветок на городской площади

Калининградцам предложили внести свой вклад в создание розария на острове Канта

Жителям Калининграда предложили поучаствовать в создании розария и посадить свой цветок на Площади роз на острове Канта. Об этом пишет «Интерфакс».

Инициатива принадлежит Кафедральному собору Калининграда. Так, горожан призывают внести свой вклад в создание розария: до конца октября каждый житель может посадить свой цветок на Площади роз. Выбрать место для куста или саженца роз поможет ландшафтный дизайнер. Ухаживать за растением будут садовники острова Канта, однако владелец также сможет приглядывать за цветком в любое время.

«На острове Канта появился розарий. Но полноценным садом он может стать только при участии калининградцев», — призывают горожан сотрудники Кафедрального собора.

Отмечается, что практика общественных садов существует в России и во многих европейских странах, например, в Германии, Швеции, Голландии. Сейчас на острове Канта кроме Кафедрального собора расположен парк Скульптуры, в котором помимо коллекции скульптур находится более 1030 деревьев и кустарников, высаженных в советское время. География происхождения растений включает Европу, Северную и Южную Америку, Японию, Монголию, Афганистан и Балканы.

1 октября в Калининграде состоялось открытие четырнадцатого международного фестиваля «Шедевры мировой классики». Фестиваль будет идти с октября по ноябрь в Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен самый большой органный комплекс в России.