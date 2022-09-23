В Калининграде пройдет международный фестиваль классической музыки

В Калининграде с октября по ноябрь пройдет фестиваль «Шедевры мировой классики»

В Калининграде 1 октября состоится открытие четырнадцатого международного фестиваля «Шедевры мировой классики». Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль классической музыки проведут с октября по ноябрь в Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен самый большой органный комплекс в России. На концертах прозвучат произведения известных композиторов в исполнении отечественных солистов и музыкантов.

Первым на фестивале выступят солисты Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра России. Следующий концерт пройдет в формате кинопоказа — советский немой научно-фантастический фильм «Аэлита» по одноименному роману Толстого «озвучит» органист Моше Ариэль Ганелин.

Кроме того, на «Шедеврах мировой классики» пройдет церемония вручения премии «Органист года», а также концерт-беседа заслуженного артиста России, пианиста и дирижера Михаила Аркадьева о «музыке бесконечности». 27 ноября, во Всероссийский день органа на специальном концерте-экскурсии выступят органисты Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко.

15 сентября в Калининграде стартовал XIX фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Для гостей и жителей города состоялись лучшие спектакли Государственного академического Малого театра России и Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Малом театре.