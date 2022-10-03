Госдума приняла конституционные законы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Государственная Дума приняла федеральные конституционные законы о вхождении двух новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам количественного голосования «за» вступление ДНР высказались 412 человек. Против — 0 и воздержавшихся тоже 0. То есть решение было принято единогласно.

Ранее 3 октября стало известно, что депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии республик Донбасса в состав России.