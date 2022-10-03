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Опубликованы договоры с новыми регионами о вхождении в состав России

Появились договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении в состав РФ
Начало событий в новости Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Фото: РИА Новости

Опубликованы договоры с новыми регионами — Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями — об их вхождении в состав России. Соответствующие документы появились в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех вышеперечисленных регионах с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, заявил о возрождении «великой России».

Согласно постановлениям Конституционного суда, переходный период по интеграции ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 1 января 2026 года. Предполагается, что за это время новые территории войдут в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны.

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Евгения Куликова
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