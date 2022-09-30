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Медведев в пяти словах отреагировал на договоры о новых территориях России

Медведев отреагировал на договоры о новых территориях словами о возрождении великой России
СюжетРеферендум в ДНР:
Начало событий в новости Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возрождении «великой России». Такими словами он отреагировал на подписание договоров о присоединении новых территорий в Telegram.

«Правда торжествует! Великая Россия возрождается!» — написал политик, прикрепив к посту фотографию, на которой запечатлен президент Владимир Путин с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

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Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса. По итогам голосования в ДНР за присоединение высказались 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

Церемония подписания договоров о принятии четырех новых регионов состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

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Евгения Куликова
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