Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к России

Дмитрий Медведев назвал очевидными итоги референдумов о присоединении к России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Об этом он написал в Telegram.

Медведев констатировал, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными. «Добро пожаловать домой, в Россию!» — добавил он.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.