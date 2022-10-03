В кадр фотоловушки на Кузбассе попала «парящая» косуля

В природном заповеднике «Кузнецкий Алатау» на Кузбассе сфотографировали «парящую» косулю

Редкое явление попало в кадр фотоловушки на Кузбассе — «парящая» по воздуху косуля. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что животное было сфотографировано в государственном природном заповеднике «Кузнецкий Алатау», площадь которого составляет более 400,9 тысячи гектар.

«Такая косуля возникает в моменты опасности, когда необходимо срочно покинуть место нахождения», — рассказали в пресс-службе заказника. Отмечается, что, несмотря на свой небольшой рост (85-95 сантиметров в холке), животное способно прыгать на расстояние 10-15 метров в длину.

Ранее в Смоленской области спасли енота, который застрял в металлической бочке на заброшенном дачном участке. Сотрудники МЧС России вытащили животное с помощью деревянного шеста, после чего енот отправился в лес.