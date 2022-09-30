В Смоленской области спасли застрявшего в бочке енота

В деревне Костыри спасли енота, который застрял в бочке на заброшенном дачном участке

В Смоленской области спасли енота, который застрял в металлической бочке на заброшенном дачном участке. Об этом сообщает портал Readovka67.

По информации издания, житель деревни Костыри позвонил в МЧС России и рассказал, что заметил во вкопанной в землю бочке большую собаку. Спасатели Андрей Корованов и Артем Кармалов отправились на указанное мужчиной место и обнаружили не пса, а енота, который лежал на дне резервуара.

В конечном счете сотрудники министерства вытащили животное с помощью деревянного шеста, после чего енот отправился в лес. «До этого уже не один десяток собак вытащили. Нюхают, тянутся за чем-нибудь, и то в колодец, то в заброшенный погреб попадают», — уточнил Корованов в беседе с журналистами.

В августе в приморском национальном парке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.

