Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине

МИД Эстонии вызвал посла России Липаева из-за вхождения новых территорий в состав России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Владимира Липаева из-за вхождения новых территорий в состав России. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов и что они не легитимны с точки зрения международного права», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что Эстония решительно осуждает референдумы о вхождении Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России.

Как сообщает министерство, Украина «имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ».

3 октября МИД Франции и внешнеполитическое ведомство Австрии вызвали российских послов. Французское министерство не раскрыло причины вызова. Предположительно, посла пригласили для разъяснений относительно итогов референдумов. МИД Австрии заявил, что представитель России был вызван, чтобы «направить четкий сигнал», и назвало проведение референдумов «неприемлемым нарушением международного права».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Еще один мобилизованный умер в российской части
Девушка полгода была влюблена в несуществующего мужчину
Во Франции признали важность диалога с Россией
42-летнего мобилизованного программиста назначили командиром взвода
Спорткар гражданина Афганистана устроил дрифт и протаранил столб в центре Москвы
Падение цен на российскую нефть ускорилось
В России интегрируют элементы экзоскелета в скафандры
В Госдуме заявили об опасениях НАТО насчет вступления Украины в альянс
Названа средняя цена подарка ко Дню учителя
Мобилизованный россиянин подал в суд на военкомат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.