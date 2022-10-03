МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине

МИД Эстонии вызвал посла России Липаева из-за вхождения новых территорий в состав России

МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Владимира Липаева из-за вхождения новых территорий в состав России. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов и что они не легитимны с точки зрения международного права», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что Эстония решительно осуждает референдумы о вхождении Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России.

Как сообщает министерство, Украина «имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ».

3 октября МИД Франции и внешнеполитическое ведомство Австрии вызвали российских послов. Французское министерство не раскрыло причины вызова. Предположительно, посла пригласили для разъяснений относительно итогов референдумов. МИД Австрии заявил, что представитель России был вызван, чтобы «направить четкий сигнал», и назвало проведение референдумов «неприемлемым нарушением международного права».