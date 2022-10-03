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МИД Австрии вызвал российского посла из-за референдумов

МИД Австрии вызвал российского посла из-за референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожье и Херсоне

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

МИД Австрии вызвал российского посла из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство вызвало посла России, чтобы «направить четкий сигнал», и назвало проведение референдумов на указанных территориях «неприемлемым нарушением международного права». Также МИД заявил, что скоординировал свои действия с партнерами по Евросоюзу.

До этого в министерства иностранных дел были также вызваны послы России в Финляндии, Польше, Латвии, Швеции, Дании, Италии, Германии и Великобритании. Перечисленные страны, а также другие европейские государства, США и еще ряд стран осудили проведение референдумов и вхождение субъектов в состав РФ.

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Анжелика Бережная
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