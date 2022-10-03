Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посла России в Финляндии вызвали в МИД из-за референдумов

Посла в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии из-за вхождения четырех субъектов в состав РФ
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Peter Endig / Globallookpress.com

Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии из-за вхождения четырех субъектов в состав РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломата вызвали в ведомство, чтобы выразить осуждение референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Финский МИД назвал референдумы фиктивными, подчеркнув, что они нарушают Устав ООН и территориальную целостность Украины.

До этого в министерства иностранных дел были также вызваны послы России в Польше, Латвии, Швеции, Дании, Италии и Германии и Великобритании. Перечисленные страны, а также другие европейские государства, США и еще ряд стран осудили проведение референдумов и вхождение субъектов в состав РФ.

Подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов состоялось 30 сентября в Кремле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону СВО
Польша подписала ноту с требованием репараций от Германии
Оценена готовность россиян копить в юанях
Умерла выступившая со скандальной речью на «Оскаре» актриса
Названы сроки возобновления прямого авиасообщения с популярной пляжной страной
В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил ОДКБ
Рукопашный бой на станции московского метро попал на видео
Комитет Госдумы одобрил проекты о принятии четырех регионов в состав России
Россиянин бросил в офисное здание судовую сигнальную ракету
Пропавший без вести певец Легостаев нашелся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.