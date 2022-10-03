Посла России в Финляндии вызвали в МИД из-за референдумов

Посла в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии из-за вхождения четырех субъектов в состав РФ

Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии из-за вхождения четырех субъектов в состав РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломата вызвали в ведомство, чтобы выразить осуждение референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Финский МИД назвал референдумы фиктивными, подчеркнув, что они нарушают Устав ООН и территориальную целостность Украины.

До этого в министерства иностранных дел были также вызваны послы России в Польше, Латвии, Швеции, Дании, Италии и Германии и Великобритании. Перечисленные страны, а также другие европейские государства, США и еще ряд стран осудили проведение референдумов и вхождение субъектов в состав РФ.

Подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов состоялось 30 сентября в Кремле.