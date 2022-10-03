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Самомобилизовавшийся Милонов объяснил свое нахождение в Москве

Депутат Милонов после мобилизации вернулся в Москву для участия в ратификации договоров
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, который добровольно мобилизовался в зону проведения спецоперации на Украине, временно вернулся в Москву для участия в ратификации договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонщины. Его объяснение приводит Telegram-канал Shot.

Милонов пояснил, что принимает участие в СВО в должности артиллериста. «В Москве страшновато: столько фриков. То ли дело на Донбассе: там нормальные ценности», — сказал депутат Госдумы.

Милонов подчеркнул, что уже завтра отправится под Горловку «с целью усмирить врага». В беседе с журналистами депутат отметил, что в артиллеристы его посвящали представители ЧВК «Вагнер».

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Ранее отправившийся на фронт депутат сообщал об уничтожении реактивной системы залпового огня «Град» под Горловкой.

Милонова мобилизовали в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку, он получил позывной Густав. По званию депутат — младший сержант, служит старшим наводчиком на 100-миллиметровой противотанковой пушке МТ-12. Милонов признался, что ежедневно от него требуют уничтожить минимум одну цель, например боевую машину пехоты.

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Анна Щербакова
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