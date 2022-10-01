Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в Донбассе

Отправившийся на фронт депутат Милонов рассказал об уничтожении РСЗО «Град» под Горловкой

Отправившийся в зону специальной военной операции депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл подробности своей боевой службы в Донбассе. О своем опыте парламентарий рассказал KP.RU.

Милонова мобилизовали в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку, он получил позывной Густав. По званию Милонов — младший сержант, служит старшим наводчиком на 100-миллиметровой противотанковой пушке МТ-12. Депутат признался, что ежедневно от него требуют уничтожить минимум одну цель, например, боевую машину пехоты.

Густав вспоминает, что с помощью сослуживцев ему удалось подорвать реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». «Мы сами не видим взорванную технику, только получаем отчеты, поражена или нет цель. Далее быстро маскируемся, уходим в укрепление. Потому что начинается ответный огонь, и он может быть очень сильным. А мы не разбрасываемся жизнями наших бойцов», — описал подробности Милонов.

30 сентября уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. Позже парламентарий заявил, что смог приехать на выступление президента России Владимира Путина в Кремле, потому что он доброволец, а не кадровый военный. Помимо этого, в Кремле также присутствовал получивший повестку депутат Госдумы Николай Валуев.

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