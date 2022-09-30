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Мобилизовавшийся Милонов объяснил свое присутствие в Кремле

Милонов объяснил, что смог приехать в Кремль из зоны СВО, так как является добровольцем
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отправившийся в зону специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что смог приехать на выступление президента России Владимира Путина в Кремле, потому что он доброволец, а не кадровый военный. Так свое присутствие он объяснил изданию «Подъем».

«Хочу обратить внимание, что и руководство Донецкой народной республики было непосредственным участником подписания, также многие военачальники ДНР сегодня прибыли на это торжественное мероприятие. Это нормально», — подчеркнул парламентарий.

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Депутат добавил, что руководство позволило ему быть на мероприятии точно так же, как и другим. По словам Милонова, отсутствие в зоне проведения СВО он согласовывал, хотя до сих пор не знает, «каким образом будет официально оформлена служба там». В Москве парламентарий намерен пробыть минимум до понедельника.

25 сентября Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Сергей Истомин
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