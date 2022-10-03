В Запорожье захотели оставить украинский язык

Рогов заявил, что украинский язык в Запорожской области останется официальным

Украинский язык не собираются запрещать в Запорожской области, он может остаться в качестве официального, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это решение будет еще приниматься, но, наверное, мы пойдем по пути Крыма, официальным языком (украинский — прим. «Ленты.ру») останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нем, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском. Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий», — сказал Рогов.

Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка. По его словам, Киев намеренно создает препятствия для земляков, которые стремятся покинуть опасные территории.