Игрок «Спартака» рассказал о влиянии Месси на его первый в сезоне гол за клуб

Форвард «Спартака» Николсон не исключил влияния Месси на его первый в сезоне гол за клуб

Ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон рассказал о первом в сезоне голе за московский клуб. Его слова доступны на YouTube-канале красно-белых.

Легионер не исключил влияния аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси на это событие. «Помогло ли забить гол, что несколько дней назад находился на одном поле вместе с Месси? Может быть! Для меня оказаться на поле вместе было чем‑то особенным, это повод для гордости», — заявил он. Футболист отметил, что нахождение на поле одновременно с аргентинцем вернуло ему уверенность и здорово помогло.

2 октября «Спартак» со счетом 2:1 победил нижегородский «Пари НН» в матче 11‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее, 28 сентября, Николсон в составе сборной Ямайки играл против команды Аргентины в товарищеском матче (0:3), в котором Месси отметился дублем.

Шамар Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. Ямайский форвард провел за красно-белых 26 матчей во всех турнирах и отметился девятью забитыми мячами.