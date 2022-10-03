В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США

Турецкая партия «Родина» призвала не оставлять банковскую систему «перед лицом США»

Турция не должна оставлять банковскую систему «перед лицом США» после прекращения использования платежной системы «Мир». Об этом в понедельник, 3 октября, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, сообщает Aydinlik.

«Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции», — указал он.

Турецкий политик в этой связи призвал поддерживать турецкие банки, так как именно этого ждут индустрия туризма, рабочие и торговцы.

29 сентября гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин, в свою очередь, заявил, что отказ турецких банков от использования платежной системы «Мир» не повлияет на приезд туристов из России. Тем не менее это приведет к снижению трат россиян внутри страны, указал он.