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В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США

Турецкая партия «Родина» призвала не оставлять банковскую систему «перед лицом США»
СюжетСанкции против России:

Фото: Vatan Partisi

Турция не должна оставлять банковскую систему «перед лицом США» после прекращения использования платежной системы «Мир». Об этом в понедельник, 3 октября, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, сообщает Aydinlik.

«Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции», — указал он.

Турецкий политик в этой связи призвал поддерживать турецкие банки, так как именно этого ждут индустрия туризма, рабочие и торговцы.

29 сентября гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин, в свою очередь, заявил, что отказ турецких банков от использования платежной системы «Мир» не повлияет на приезд туристов из России. Тем не менее это приведет к снижению трат россиян внутри страны, указал он.

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Алина Гончарова
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