Турецкий банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Турецкий банк Ziraat bankasi приостановил обслуживание российских карт «Мир»

Генеральный директор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на территории страны. Его слова приводит Reuters.

Представители банка подтвердили РИА Новости, что финансовые операции с системой «Мир» не осуществляются.

Ранее сообщалось, что три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России. Частные банки приняли аналогичное решение.

26 сентября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».