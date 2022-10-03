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Власти российского региона опровергли информацию об увольнении военкома

Власти Белгородской области опровергли увольнение военного комиссара региона Грицая

Информация о том, что военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай отправлен в отставку, не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости .

«Увольнение военкома — фейк», — сказали власти.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 сентября сообщил, что более 100 ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации жителей вернулись домой. Он подчеркивал, что все обращения жителей по вопросам о частичной мобилизации отрабатываются.

В Белгородской области Минобороны сократило число мужчин, которые подлежат частичной мобилизации. По состоянию на 28 сентября, в области осталось около 120 человек, которые должны быть призваны. Военные комиссариаты области выполнят новые задачи в случае, если подобные указания поступят от оборонного ведомства, сказал Гладков.

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Анастасия Шейкина
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