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В ЛНР заявили об отступлении украинской армии под Артемовском

В МВД ЛНР заявили об отступлении украинской армии под Артемовском

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Украинская армия начала отступать под Артемовском. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Тем временем под Артемовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — сказал Киселев.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону в районе Кременной. По его словам, союзные войска продолжают держать оборону.

При этом 3 октября стало известно, что украинские войска пересекли границу ЛНР и закрепились в направлении Лисичанска.

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Алевтина Запольская
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