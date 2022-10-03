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В России начались испытания кресла для бомбардировщика ПАК ДА

Глава НПП «Звезда» Поздняков сообщил о начале испытаний катапультного кресла для ПАК ДА

Кадр: Camelot G World of Tanks WOT ВОТ / YouTube

В России начались испытания катапультного кресла для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

«Мы идем почти в графике. Испытания только начинаются», — сказал глава организации, отвечая на вопрос, начались ли испытания кресла для бомбардировщика ПАК ДА.

По словам Позднякова, речь идет о климатических и ресурсных испытаниях, а также о проверке на механическое воздействие.

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В августе в публикации Popular Mechanics предположили, что российский ПАК ДА будет иметь большую дальность полета, чем американский B-2 Spirit, поскольку у России меньше самолетов-заправщиков.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на Казанском авиационном заводе будут производить не только Ту-160М, но и ПАК ДА.

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Даниил Иринин
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