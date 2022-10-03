Актер «Современника» получил повестку

Актер «Современника» Евгений Павлов получил повестку на фронт

Актер театра «Современник» Евгений Павлов получил повестку и заявил о готовности отправиться на фронт. Об этом сообщает Daily Storm.

Отмечается, что артист уже начал проходить обучение. Ранее он призывался в Вооруженные силы, где получил звание рядового.

«Что я буду делать? Ничего. Служить! Я уже неделю нахожусь на призыве», — заявил Павлов в беседе с журналистами. Он пояснил, что ему нельзя рассказывать, куда он отправится. На вопрос про условия актер ответил «все нормально, все как в армии».

Евгений Павлов родился родился 2 января 1979 года, в «Современнике» работает с 2013 года. Он играл в постановках «Амстердам», «Эмилия Галотти», «Дама», «Осенняя соната», «Шарманка» и «Неожиданный случай».

Ранее председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах.