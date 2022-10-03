Найденную россиянами неизвестную картину Рериха продали за миллионы рублей

В Мурманске за 24 млн рублей с аукциона продали картину Рериха с изображением поморов

Мурманское морское пароходство продало с аукциона принадлежавшую ей картину Николая Рериха «Поморяне». Об этом сообщает портал «Север Пост».

По данным издания, полотно известного русского художника и писателя-мистика было оценено в 24 миллиона рублей. Изначально пароходство было намерено выручить за картину более 91 миллиона, однако желающих купить «Поморян» за такую цену не нашлось, и стоимость полотна несколько раз снижали.

Новой обладательницей картины стала бизнесмен Людмила Михайлюк, у которой на торгах было лишь два конкурента. В течение 30 дней пароходство ждет от нее оплаты.

Картина «Поморяне» была написана Рерихом в 1907 году. Долгое время, до обнаружения ее на балансе пароходства, о ее существовании не было известно. На международных аукционах картины Рериха достигали оценки в десятки и сотни миллионов рублей. Так, полотно «Мадонна Лаборис» на лондонском аукционе Bonhams ушло почти за восемь миллионов фунтов стерлингов, что по курсу на 3 октября 2022 года составляет более 520 миллионов рублей.

Николай Рерих — русский художник, писатель, философ и археолог. Некоторое время он возглавлял объединение художников «Мир искусства». Известность Рериху принесло его теософское учение «Агни-йога» или «Живая этика», в основе которого лежит идея обновления человечества в стремлении к совершенству.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области, в селе Териберка, появился новый арт-объект. Речь идет об инсталляции под названием «Каракатица».