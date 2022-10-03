В Совфеде высказались о статусе украинского языка в Запорожье и Херсоне

Клишас счел, что официального статуса у украинского языка в Запорожье и Херсоне не будет

В Запорожской и Херсонской областях, независимость которых Россия признала 29 сентября, официального статуса у украинского языка не будет. Таким мнением поделился глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе России», — написал сенатор.

По его словам, в Запорожье никто не будет запрещать украинский язык.

3 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе не собираются запрещать украинский язык, он может остаться в качестве официального. «Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий», — сказал тогда Рогов.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на этих территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. Позднее Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины сделали свой однозначный выбор.