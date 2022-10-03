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В Международной федерации хоккея высказались об агрессии в адрес России

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что в организации нет агрессии с адрес России

Фото: Andy Devlin / Getty Images

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отношении к России в организации. Его слова приводит ТАСС.

«Никакой агрессии [в адрес России] нет, потому что это спорт», — заявил Тардиф. Он отметил, что IIHF регулярно общается с российской и белорусской федерациями.

6 сентября глава IIHF напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/2023. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.

Дарья Коршунова
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